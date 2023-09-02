Старовойт рассказал о последствиях удара ВСУ по курскому поселку Тёткина

«Утром посёлок Тёткино Глушковского района был обстрелян со стороны Украины. Зафиксировано 7 миномётных прилётов, в результате которых повреждено 2 дома. Пострадавших нет», - отметил глава Курской области.

По его данным, в результате обрыва на линии электропередачи около трети посёлка осталась без света.

Аварийные бригады начнут ремонт сетей, как только появится возможность, подчеркнул Старовойт.

Ранее в Тёткино осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».