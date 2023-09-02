Старовойт: Женщина пострадала при обстреле деревни Успеновка

Украинские военные обстреляли деревню Успеновка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

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«Насчитали три прилета. <...> В одном из домовладений выбиты стекла», — написал глава области, пообещав помочь с восстановлением поврежденного строения.

Старовойт отметил, что при обстреле от взрывной волны пострадала женщина, медики оказывают ей необходимую помощь.

Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ОбстрелПострадавшиеКурская Область

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