Старовойт: Женщина пострадала при обстреле деревни Успеновка
Украинские военные обстреляли деревню Успеновка в Кореневском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.
«Насчитали три прилета. <...> В одном из домовладений выбиты стекла», — написал глава области, пообещав помочь с восстановлением поврежденного строения.
Старовойт отметил, что при обстреле от взрывной волны пострадала женщина, медики оказывают ей необходимую помощь.
Ранее ВСУ обстреляли курский поселок Теткино, осколки снарядов повредили крыши, окна и фасады в четырех домах, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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