Собянин: Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года

По его словам, на площадке технопарка работают 30 высокотехнологичных компаний, разместившихся в шести корпусах. Планируется построить еще по три научно-лабораторных и производственных корпуса. Объем инвестиций в развитие технопарка составляет на сегодняшний день 1,9 млрд руб., добавил мэр.

В конце марта Собянин говорил, что в Москве действует 51 технопарк, в том числе семь строящихся.

