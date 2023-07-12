Собянин: Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки завершения строительства второй очереди технопарка в Зеленограде.
«Планируем к концу года завершить строительство второй очереди технопарка в Зеленограде. Для этого выделяем дополнительные средства», - написал Собянин в Telegram.
По его словам, на площадке технопарка работают 30 высокотехнологичных компаний, разместившихся в шести корпусах. Планируется построить еще по три научно-лабораторных и производственных корпуса. Объем инвестиций в развитие технопарка составляет на сегодняшний день 1,9 млрд руб., добавил мэр.
В конце марта Собянин говорил, что в Москве действует 51 технопарк, в том числе семь строящихся.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ограниченно годные с ВИЧ не смогут заключать контракт во время мобилизации
- Собянин: Московские школьники победили в конкурсе «Молодые дарования России»
- Зеленский назвал приоритетные вопросы для Киева на саммите НАТО
- Россияне завоевали пять золотых медалей на международной математической олимпиаде школьников
- Российские туристы оказались заблокированными в горах в Индии
- В Комсомольске-на-Амуре выявили ячейку пособников террористов в Сирии
- В Белом доме анонсировали объявление гарантий безопасности для Украины
- Избитую в Чечне журналистку Милашину выписали из больницы
- Hürriyet: Турция не отвернулась от России в сторону Запада
- В России призвали ограничить продажу детских товаров, копирующих взрослые
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru