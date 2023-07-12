Собянин: Строительство второй очереди технопарка в Зеленограде завершат к концу года

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал сроки завершения строительства второй очереди технопарка в Зеленограде.

«Планируем к концу года завершить строительство второй очереди технопарка в Зеленограде. Для этого выделяем дополнительные средства», - написал Собянин в Telegram.

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По его словам, на площадке технопарка работают 30 высокотехнологичных компаний, разместившихся в шести корпусах. Планируется построить еще по три научно-лабораторных и производственных корпуса. Объем инвестиций в развитие технопарка составляет на сегодняшний день 1,9 млрд руб., добавил мэр.

В конце марта Собянин говорил, что в Москве действует 51 технопарк, в том числе семь строящихся.

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ФОТО: РИА Новости
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