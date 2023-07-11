Собянин: МЦД-4 будет открыт уже этой осенью
11 июля 202312:01
Четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4) будет открыт осенью текущего года, сообщил глава столицы Сергей Собянин.
По его словам, МЦД-4 является одним из самых сложных проектов, связанных со строительством наземного метро. Уточняется, что работа над диаметром ведется уже более семи лет.
Градоначальник отметил, что в основном все работы уже завершены, а диаметр планируют запустить уже осенью.
Собянин подчеркнул, что это настоящее наземное метро, которое удалось интегрировать в транспортную систему столицы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru