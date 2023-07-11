Собянин: МЦД-4 будет открыт уже этой осенью

По его словам, МЦД-4 является одним из самых сложных проектов, связанных со строительством наземного метро. Уточняется, что работа над диаметром ведется уже более семи лет.

Градоначальник отметил, что в основном все работы уже завершены, а диаметр планируют запустить уже осенью.

Собянин подчеркнул, что это настоящее наземное метро, которое удалось интегрировать в транспортную систему столицы.

