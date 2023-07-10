Собянин: За пять лет объемы инвестиций в столице выросли вдвое

Москва стала победителем в рейтинге министерства промышленности и торговли по эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере промышленности за 2022 год, рассказал мэр города Сергей Собянин.

Рейтинг учитывает темпы роста инвестиций, создание качественной инфраструктуры для развития промышленности, а также эффективность поддержки города.

Собянин отметил, что за пять лет объемы инвестиций в столице выросли в два раза, в Москве работает четыре тысячи промышленных предприятий. В прошлом году правительство приняло 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса.