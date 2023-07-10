Собянин: За пять лет объемы инвестиций в столице выросли вдвое
Москва стала победителем в рейтинге министерства промышленности и торговли по эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере промышленности за 2022 год, рассказал мэр города Сергей Собянин.
Рейтинг учитывает темпы роста инвестиций, создание качественной инфраструктуры для развития промышленности, а также эффективность поддержки города.
Собянин отметил, что за пять лет объемы инвестиций в столице выросли в два раза, в Москве работает четыре тысячи промышленных предприятий. В прошлом году правительство приняло 80 мер финансовой и нефинансовой поддержки бизнеса.
В конце июня глава города сообщил, что инвестиции в основной капитал Москвы с 2011 года выросли в 6,9 раза и превысили 30 триллионов рублей. Благодаря вливаниям средств расширяются возможности компаний и предприятий, в том числе рабочих мест, что влечет за собой уровень зарплат, отметил градоначальник.
В прошлом году бизнесмены вложили в экономику Москвы более 5,9 триллионов рублей. Собянин заявил, что инвестиционный интерес растет благодаря городу, и Москва поддерживает инвесторов, предлагает разные инструменты развития. По словам Собянина, каждый вложенный рубль возвращается городу до 55 рублей в инвестициях в экономику, передает «Радиоточка НСН».
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