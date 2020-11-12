Собянин разрешил в новогоднюю ночь гулять
В новогодние праздники в Москве не будут проводиться никакие праздничные массовые мероприятия. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«Никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, но гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает», — сказал градоначальник.
Собянин также выразил надежду, что дополнительных ограничений в столице вводить не потребуется, передает Ura.ru.
Ранее сообщалось, что рестораны, кафе и другие заведения общепита с 13 ноября по 15 января не будут работать с 23.00 до 6.00.
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, когда в Москве остановится рост числа заболевших коронавирусом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru