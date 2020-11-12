Собянин разрешил в новогоднюю ночь гулять

«Никаких массовых мероприятий в Новый год в Москве не будет, но гулять по улицам в новогоднюю ночь никто не запрещает», — сказал градоначальник.

Собянин также выразил надежду, что дополнительных ограничений в столице вводить не потребуется, передает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что рестораны, кафе и другие заведения общепита с 13 ноября по 15 января не будут работать с 23.00 до 6.00.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире НСН рассказал, когда в Москве остановится рост числа заболевших коронавирусом.

