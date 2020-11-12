Собянин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в Москве

Выявляемость новых случаев COVID-19 в Москве вышла уже на уровень шести тысяч в сутки, что сопоставимо с пиковыми весенними показателями, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» в четверг, 12 ноября.

Градоначальник также отметил, что объём ограничений в Москве сейчас «на порядок ниже», чем весной, и власти стараются пока, по возможности, сводить эти решения к минимуму – но так, чтобы ситуация оставалась под контролем.

«Надеюсь, что других решений не потребуется. Но все будет зависеть, конечно, от ситуации», - сказал Собянин, добавив, что надо будет следить за развитием событий в Европе. Там она выглядит катастрофической, так что и Москве следует готовиться к росту заболеваемости, предупредил мэр.

За минувшие сутки в российской столице было выявлено 5997 новых случаев заражения коронавирусом. А 9 ноября этот показатель в столице побил весенний антирекорд (6897 новых заболевших за сутки).

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Власти Москвы с 13 ноября запрещают работу ресторанов, кафе и ночных клубов с 23 часов до 6 часов утра. Кроме того, студенты вузов будут переведены на дистанционку. Число посетителей кинозалов и театров будет ограничено 25% от максимально возможного.

Собянин накануне заявил, что вопрос о новых ограничениях может решиться через две-три недели.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусСергей СобянинМосква
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