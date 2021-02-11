Собянин рассказал, как городская цифровизация помогла москвичам во время пандемии

Ролик, в котором говорится о цифровых технологиях столицы, которые помогали спасти жизни во время борьбы с коронавирусом, разместил мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

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«Посмотрите сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии COVID-19», - предложил градоначальник, отметив, что эти технологии помогли спасти тысячи жизней.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на этой неделе сообщил, что в городе отмечается положительная динамика по снижению количества заболевших COVID-19 и в ближайшие месяцы жители столицы смогут вернуться к полноценной жизни.

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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:ТехнологииПандемияСергей Собянин
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