Собянин рассказал, как городская цифровизация помогла москвичам во время пандемии

«Посмотрите сюжет о том, как внедрение цифровых технологий позволило организовать помощь москвичам в период пандемии COVID-19», - предложил градоначальник, отметив, что эти технологии помогли спасти тысячи жизней.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на этой неделе сообщил, что в городе отмечается положительная динамика по снижению количества заболевших COVID-19 и в ближайшие месяцы жители столицы смогут вернуться к полноценной жизни.

