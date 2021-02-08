Вице-мэр Москвы заявил о возможной отмене коронавирусных ограничений в ближайшие месяцы
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что в столице наблюдается положительная динамика по снижению количества заболевших COVID-19, сообщает «Интерфакс».
По его словам, московские власти надеются, что в ближайшие месяцы жители столицы смогут вернуться к полноценной жизни.
«Мы видим положительную динамику как в снижении количества заболевающих ежедневно, так и по количеству госпитализаций... Как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения», - подчеркнул вице-мэр.
Ефимов добавил, что снизить количество заболевших коронавирусом помогают введённые в Москве масочный режим и социальное дистанцирование.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе «по сути, все ограничения сняты», сообщает RT. По его словам, Подмосковье переходит «в обычный, штатный режим работы».
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