В Москве на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19

В Москве еще на треть будет сокращено число больничных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве показывает постоянное улучшение.