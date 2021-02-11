В Москве на треть сократят число коек для пациентов с COVID-19

В Москве еще на треть будет сокращено число больничных коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация с коронавирусом в Москве показывает постоянное улучшение.

В ВОЗ заявили, что мутации COVID-19 не приведут к новой волне пандемии

Вместе с тем специалист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная накануне заявила, что рост уровня заболеваемости коронавирусом ожидается весной текущего года, так как подобные вирусы любят прохладную и влажную погоду, передает РИА ФАН.



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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:КоронавирусБольницы
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