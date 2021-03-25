Собянин оценил уровень заболеваемости коронавирусом в Москве

Столичный мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия-1" назвал "приемлемым" уровень заболеваемости COVID-19 в Москве. Об этом сообщает Интерфакс.

По словам мэра, ситуацию можно охарактеризовать как стабильную. Глава города отметил "небольшой рост" заболеваемости среди пожилых людей после 8 марта, после снятия ограничений для этой возрастной категории.

Собянин отметил, что городское здравоохранение справляется с пациентами. Кроме того, по данным мэра, в Москве началась "равномерная иммунизация" жителей. По данным столичного руководства, уже около 1 млн жителей города получили прививку от коронавирусной инфекции.

Профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в свою очередь отметил, что обстановка по коронавирусу в России позволяет провести акцию «Бессмертный полк» в очном формате. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» .

