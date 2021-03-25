Собянин: В Москве от коронавируса привилось около миллиона человек

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей столицы не откладывать вакцинацию, чтобы не повышать риски, сообщает РИА Новости.

По его словам, вакцина от COVID-19 безопасная и эффективная.

Собянин добавил, что на данный момент в Москве от коронавируса привились около миллиона человек.

Ранее глава Москвы рассказал, что ситуация с COVID-19 в столице стабильная, сообщает RT. Собянин отметил, что по количеству госпитализировать стали чаще пожилых горожан.

