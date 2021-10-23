СМИ: В Петербурге введут локдаун с 30 октября

Ожидается, что ограничения введут с 30 октября, и они будут повторять ранее анонсированные в Москве меры. Предполагается, что работу продолжат продуктовые магазины, аптеки, предприятия бытовых услуг. Театры и музеи города можно будет посещать при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенное в последние полгода заболевание.

По словам собеседника издания, меры в Петербурге будут симметричными московским, чтобы ограничить поездки москвичей в Северную столицу. По мнению властей, ограничения в ноябре позволят избежать локдауна в новогодние праздники.

Напомним, в Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В столице приостановят работу все предприятия и организации, кроме обеспечивающих функционирование базовой инфраструктуры города. Кроме того, будет запрещено проводить массовые мероприятия, за исключением согласованных с властями или Роспотребнадзором. Театры и музеи смогут работать при 50-процентной загрузке, для посещения понадобится QR-код.

