СМИ: В Петербурге введут локдаун с 30 октября
Правительство Санкт-Петербурга готовится к локдауну на время нерабочих дней из-за коронавируса. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на информированный источник.
Ожидается, что ограничения введут с 30 октября, и они будут повторять ранее анонсированные в Москве меры. Предполагается, что работу продолжат продуктовые магазины, аптеки, предприятия бытовых услуг. Театры и музеи города можно будет посещать при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или перенесенное в последние полгода заболевание.
По словам собеседника издания, меры в Петербурге будут симметричными московским, чтобы ограничить поездки москвичей в Северную столицу. По мнению властей, ограничения в ноябре позволят избежать локдауна в новогодние праздники.
Напомним, в Москве ввели нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В столице приостановят работу все предприятия и организации, кроме обеспечивающих функционирование базовой инфраструктуры города. Кроме того, будет запрещено проводить массовые мероприятия, за исключением согласованных с властями или Роспотребнадзором. Театры и музеи смогут работать при 50-процентной загрузке, для посещения понадобится QR-код.
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