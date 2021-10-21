Спрос на авиабилеты по России на нерабочие дни вырос в 1,5 раза
Более 80% россиян планируют отправиться в путешествие по России в период нерабочих дней, сообщает сервис поездок и путешествий Tutu.ru.
В сообщении говорится, что спрос на перелёты в период с 29 октября по 7 ноября вырос в 1,5 раза, 87,6% граждан уже оформили авиабилеты и планируют посетить Москву и Санкт-Петербург, а также Кубань и Крым.
Ещё 12,3% граждан, уже оформивших перелёт, намерены отправиться за границу - это не только республики бывшего СССР, но и Турция, Кипр и Египет.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября в России нерабочие дни с сохранением заработной платы, сообщает RT.
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