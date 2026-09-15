Кириенко напомнил о присущем россиянам «гене победителей»
Россиян отличает «ген победителей», который проявляется в том числе в развитии науки и технологий. Об этом заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко в беседе с «НЬЮМ ТАСС».
Как напомнил политик, президент Владимир Путин не раз говорил о живущем в россиянах «гене победителей».
«Это так с точки зрения героев Великой Отечественной войны и сегодняшних героев специальной военной операции, но это так и в науке, это так и в технологиях, это так в атомной отрасли», - подчеркнул Кириенко.
По его словам, наследие великих создателей в этой сфере живет в современных ученых, которые совершают прорывы и вновь обеспечивают лидерство страны на годы вперед.
Ранее Владимир Путин, поздравляя российских выпускников, заявил, что им «присущ ген победителей», напоминает 360.ru.
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