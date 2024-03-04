Оппозиция Германии запросила заседание комитета по обороне из-за утечки
Оппозиция ФРГ запросила срочное заседание комитета по обороне парламента из-за записи разговора немецких офицеров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на немецкий телеканал NTV.
Внеочередную встречу запросил глава фракции ХДС/ХСС Торстена Фрая, требуя присутствия на ней канцлера Германии Олафа Шольца. В распоряжении телеканала оказалось письмо деятеля председателю бундестага Бербель Бас.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на опубликованной аудиозаписи высокопоставленные офицеры Германии обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. Их разговор не означает передачу крылатых ракет Taurus Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru