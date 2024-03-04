Оппозиция Германии запросила заседание комитета по обороне из-за утечки

Оппозиция ФРГ запросила срочное заседание комитета по обороне парламента из-за записи разговора немецких офицеров, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на немецкий телеканал NTV.

Минобороны ФРГ подтвердило факт перехвата переговоров военных по Крымскому мосту

Внеочередную встречу запросил глава фракции ХДС/ХСС Торстена Фрая, требуя присутствия на ней канцлера Германии Олафа Шольца. В распоряжении телеканала оказалось письмо деятеля председателю бундестага Бербель Бас.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что на опубликованной аудиозаписи высокопоставленные офицеры Германии обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы. Их разговор не означает передачу крылатых ракет Taurus Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:Крымский МостРакетыУкраинаГермания

Горячие новости

Все новости

партнеры