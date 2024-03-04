В Германии заявили, что Киеву не передадут Taurus
На опубликованной аудиозаписи высокопоставленные офицеры Германии обсуждали «различные сценарии» событий, а не планы, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра обороны ФРГ Бориса Писториуса.
По его словам, их разговор не означает «зеленый свет» для передачи крылатых ракет Taurus Украине. Писториус отметил, что ни он, ни канцлер Германии не одобряли применение ракет Taurus Киевом.
Также министр указал, что Генеральная прокуратура ФРГ может возбудить уголовное дело после утечки разговора высокопоставленных офицеров армии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru