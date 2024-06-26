СМИ: Белый дом намерен снять запрет на размещение военных подрядчиков на Украине

Администрация США работает над снятием де-факто запрета на размещение американских военных подрядчиков на Украине, сообщает CNN.

В Конгрессе США потребовали раскрыть данные об американских военных на Украине

По данным телеканала, Белый дом еще не получил одобрения от президента США Джо Байдена. Решение может быть реализовано в текущем году. Таким образом, подрядчики помогут ускорить ремонт и техобслуживание техники, используемой Вооруженными силами Украины.

Скорее всего, решение не приведет к массовому присутствию американцев на Украине.

Ранее Байден заявил, что соглашение с Киевом не предусматривает отправку войск США на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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