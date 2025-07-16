21 июля пройдет предварительное слушание по делу о теракте в «Крокусе»

Второй западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости.

Исполнители теракта в «Крокусе» признались, что организатором была Украина

Оно состоится в закрытом режиме. Ожидается, что по его итогам будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Ранее стало известно, что непосредственный исполнитель теракта в подмосковном концертном зале Шамсидин Фаридуни (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) стал единственным из четырёх террористов, кто дал признательные показания в полном объёме и раскаялся в содеянном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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