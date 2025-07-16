21 июля пройдет предварительное слушание по делу о теракте в «Крокусе»
Второй западный окружной военный суд 21 июля проведет предварительное слушание по уголовному делу в отношении фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости.
Оно состоится в закрытом режиме. Ожидается, что по его итогам будет назначена дата рассмотрения дела по существу.
Ранее стало известно, что непосредственный исполнитель теракта в подмосковном концертном зале Шамсидин Фаридуни (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) стал единственным из четырёх террористов, кто дал признательные показания в полном объёме и раскаялся в содеянном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- 21 июля пройдет предварительное слушание по делу о теракте в «Крокусе»
- «Сапсаны» могут направить в Минск, Нижний Новгород и Воронеж
- Трамп: Солдат США на Украине не будет
- Рютте пригрозил Индии, Китаю и Бразилии санкциями за торговлю с Россией
- СМИ: Элитный полк ВСУ «Скала» уничтожили в Харьковской области
- В российских поездах исчезнут гравитационные туалеты
- Сенатор Грэм пригрозил Москве судьбой Ирана
- Одобрены штрафы за поиск экстремистских материалов
- Правительство РФ утвердило «дочку» VK ответственной за работу национального мессенджера
- Пушков: Трамп хочет избежать эскалации с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru