21 июля пройдет предварительное слушание по делу о теракте в «Крокусе»

Оно состоится в закрытом режиме. Ожидается, что по его итогам будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Ранее стало известно, что непосредственный исполнитель теракта в подмосковном концертном зале Шамсидин Фаридуни (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) стал единственным из четырёх террористов, кто дал признательные показания в полном объёме и раскаялся в содеянном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

