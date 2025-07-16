Президент США завел европейцев так далеко, что война с Россией теперь приносит американцам прибыль. «Если украинский фронт дрогнет», в этом будут виноваты «скупые, хладнокровные европейцы, которые не покупают достаточно оружия для украинцев».

Издание считает, что Трамп таким образом избежал ответственности за неизбежное, по его мнению, поражение Киева. Тем не менее, отсрочка в ведении пошлин также стала хитрым ходом главы Белого дома. С помощью 50-дневного моратория Трамп спас себя от затруднительного положения.

При этом требование американского лидера достигнуть сделки по Украине за 50 дней может осложнить его собственное положение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

