Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии – Собянин
Пандемия коронавируса пошла на спад. Об этом сообщил мэр Москвы Серей Собянин. По его словам, Москве удалось справиться с эпидемией, несмотря на высокие нагрузки на всю систему здравоохранения.
«Пандемия идёт на спад. И хотя впереди ещё много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку», — написал Собянин в своём блоге.
Градоначальник отметил, что справиться с пандемией удалось в том числе благодаря тому, что в городе нет дефицита с медицинским оборудованием, передает RT.
Накануне Сергей Собянин заявил, что власти Москвы совместно с Институтом имени Гамалеи приступили к исследованию устойчивости иммунитета после вакцинации от COVID-19.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru