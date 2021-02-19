Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии – Собянин

Пандемия коронавируса пошла на спад. Об этом сообщил мэр Москвы Серей Собянин. По его словам, Москве удалось справиться с эпидемией, несмотря на высокие нагрузки на всю систему здравоохранения.

«Пандемия идёт на спад. И хотя впереди ещё много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку», — написал Собянин в своём блоге.

Собянин дал старт клиническим исследованиям вакцины «Спутник Лайт» в Москве

Градоначальник отметил, что справиться с пандемией удалось в том числе благодаря тому, что в городе нет дефицита с медицинским оборудованием, передает RT.

Накануне Сергей Собянин заявил, что власти Москвы совместно с Институтом имени Гамалеи приступили к исследованию устойчивости иммунитета после вакцинации от COVID-19.


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Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
ТЕГИ:КоронавирусСергей СобянинПандемия
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