Система здравоохранения выдержала экстремальную нагрузку пандемии – Собянин

Пандемия коронавируса пошла на спад. Об этом сообщил мэр Москвы Серей Собянин. По его словам, Москве удалось справиться с эпидемией, несмотря на высокие нагрузки на всю систему здравоохранения.

«Пандемия идёт на спад. И хотя впереди ещё много работы, очевидно, что система здравоохранения выдержала эту экстремальную нагрузку», — написал Собянин в своём блоге.