Собянин дал старт клиническим исследованиям вакцины «Спутник Лайт» в Москве

Москва начинает международные клинические исследования однофазной вакцины «Спутник Лайт», написал мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Он напомнил, что разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность. Но исследования вакцины на устойчивость иммунитета продолжается, в нем примут участие две тысячи человек с первым компонентом вакцины, которые с февраля по август каждый месяц будут сдавать кровь на антитела. Это позволит определить необходимую периодичность вакцинации.

Для защиты от коронавируса детей на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой проведут исследование этой вакцины для детей 14-18 лет.

Также разработана вакцина в форме назального спрея, она формирует иммунитет лишь в зоне носоглотки и может быть полезен как дополнительная защита.

Сергей Собянин также сообщил о начале клинических исследований вакцины «Спутник Лайт» в Москве, который планируется как однокомпонентная вакцина. Иммунитет после нее начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.

