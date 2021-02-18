В Москве началось исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от COVID-19
Власти Москвы совместно с Институтом имени Гамалеи в ближайшее время проведут несколько крупных исследований, касающихся вакцинации против Covid-19. Об этом в своем блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Одним из самых важных исследований градоначальник назвал исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса.
По словам Собянина, в исследовании примут участие две тысячи человек, которые получили первый компонент вакцины от трёх до шести месяцев назад. Добровольцы будут ежемесячно сдавать тест на наличие антител.
Это позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от коронавируса в предстоящий осенне-зимний сезон.
Собянин добавил, что вакцина «Спутник V» доказала свою эффективность и безопасность, в Москве ее сделали уже почти 600 тысяч москвичей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru