Школьники Липецкой области отправятся на карантин
Учащиеся средних школ Липецкой области отправятся на карантин в среду 11 марта, превентивные меры приняты в рамках защиты от распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Липецкой области Михаила Шаркшакова.
Как пояснил пресс-секретарь, вынужденные каникулы у школьников продлятся две недели. В течение всего срока будут проводится дистанционные занятия.
Ранее в регионе уже были приняты профилактические меры против коронавируса: жителей обязали вызывать врачей и оставаться дома при появлении симптомов ОРВИ.
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