Школьники Липецкой области отправятся на карантин

Как пояснил пресс-секретарь, вынужденные каникулы у школьников продлятся две недели. В течение всего срока будут проводится дистанционные занятия.

Ранее в регионе уже были приняты профилактические меры против коронавируса: жителей обязали вызывать врачей и оставаться дома при появлении симптомов ОРВИ.





