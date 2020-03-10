Школьники Липецкой области отправятся на карантин

Учащиеся средних школ Липецкой области отправятся на карантин в среду 11 марта, превентивные меры приняты в рамках защиты от распространения COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы Липецкой области Михаила Шаркшакова.

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Как пояснил пресс-секретарь, вынужденные каникулы у школьников продлятся две недели. В течение всего срока будут проводится дистанционные занятия.

Ранее в регионе уже были приняты профилактические меры против коронавируса: жителей обязали вызывать врачей и оставаться дома при появлении симптомов ОРВИ.



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ФОТО: pixabay.com
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