«Сезон сдвинулся»: В Ягодном союзе пообещали клубнику к концу июня

Сезон созревания ягод из-за погоды сдвинулся практически на всей территории России, однако более поздние сорта ягод могут созреть в срок, рассказала гендиректор ИА Fruitnews, директор Ягодного союза Ирина Козий в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Май 2022 года в Москве стал самым холодным за весь 21 век, сообщает портал «Метеовести». По данным источника, средняя температура воздуха по итогам месяца составила примерно плюс 10,6 градусов, что не могло не сказаться на урожае.