«Сезон сдвинулся»: В Ягодном союзе пообещали клубнику к концу июня
Клубника в этом году придет в столичный регион позже на 10 дней из-за холодной весны, при этом на Кубани ожидается плохой урожай этих ягод, рассказали в эфире НСН эксперты Ягодного союза.
Сезон созревания ягод из-за погоды сдвинулся практически на всей территории России, однако более поздние сорта ягод могут созреть в срок, рассказала гендиректор ИА Fruitnews, директор Ягодного союза Ирина Козий в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Май 2022 года в Москве стал самым холодным за весь 21 век, сообщает портал «Метеовести». По данным источника, средняя температура воздуха по итогам месяца составила примерно плюс 10,6 градусов, что не могло не сказаться на урожае.
«У нас была очень холодная и влажная весна. Сезон созревания сдвинулся, это примерно две недели для открытого грунта, чуть меньше для защищенного. В одинаковых условиях первой созревает жимолость, затем летние сорта земляники, потом малина, смородина, голубика. Но поскольку применяются технологии выращивания в тоннелях, то часто клубнику начинают собирать самой первой, именно ту, которая была выращена в пленочных тоннелях. В принципе, урожай земляники из тоннелей мы ожидаем примерно во второй декаде июня, из открытого грунта – ближе к концу июня. Земляника – это то, что обычно на полках магазинов представлено как клубника», - поделилась Козий.
При этом не исключено, что летнее тепло поможет ягодам «догнать» свое время.
«Что будет по ягодам более позднего срока созревания, можно сказать позднее. За счет теплых летних месяцев может оказаться, что сорта более позднего созревания нагонят это весеннее отставание, как это было в 2020 году, за счет этого сезоны разных по созреванию ягод накладывались друг на друга. Будет ли такая картина в этом году – увидим. Для производителя она, конечно, неудобна. Большая масса урожая выходит одновременно, его сложно собирать, нужно еще больше рабочих рук, и, как правило, в таких ситуациях цена на ягоду падает, потому что больше предложения единомоментно на рынке, а потом его остается мало, и к концу сезона цены растут. Более неравномерная получается цена на продукцию», - пояснила глава Ягодного союза.
Председатель совета Ягодного союза Вячеслав Пленкин добавил, что из-за холодной весны сроки созревания ягод в этом году сместились как минимум на неделю.
«По этому году практически во всех регионах России холодная весна, и сроки созревания ягод у всех смещены на 7-10 дней. Мы в Воронежской области сегодня первый день сбора начали, обычно на неделю раньше. К концу недели только массовый сбор будет. Соответственно, в столичном регионе то же самое, будут смещены сроки. С урожаем будет похуже, чем в прошлом году, если мы говорим про клубнику. В Краснодарском крае хуже урожай, а у нас получше. Центральная Россия, Москва, Московская область – пока не могу сказать, там только цветение заканчивается. Недельки через две начнется [сбор]», - рассказал «Радиоточке НСН» глава совета.
Собирать ягоду лучше утром, а для долгого хранения ее нужно после сбора или покупки охладить.
«Собирать лучше в утреннее время, после того, как роса высохнет, чтобы ягода была сухая. В жару, конечно, лучше не собирать. Ягоду, которая вам нравится, нужно покупать на пробу, а затем покупать. Ягода должна быть целой, без повреждений, потому что, если производители используют много удобрений, ягода становится нетранспортабельной, поэтому надо покупать целую ягоду, поспевшую. Ягоду после сбора надо охладить в течение часа на температуре +5 градусов, и тогда ее можно максимально долго хранить», - посоветовал Пленкин.
Ранее агроном Владимир Викулов рассказал, что лучше всего покупать ягоду, собранную утром этого же дня. Эксперт порекомендовал оценивать визуально качество ягод: это их целостность, отсутствие вмятин и соответствующая упаковка.
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