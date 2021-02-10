«Нации-огородники». В России объяснили потребность в мигрантах на селе

По его словам, в России есть территории, где есть крупные сельхозпроизводства, а населения вокруг мало. Поэтому они вынуждены завозить рабочую силу. При этом, как считает Холод, некоторые нации лучше приспособлены к огородным работам. «Есть нации – природные огородники, которые возятся в земле с большим удовольствием, то есть там еще и чаяние нужно», - отметил экс-замминистра.

При этом он заявил, что в России нет зависимости сельского хозяйства от мигрантов.

«В России нет зависимости от иностранных рабочих в сельском хозяйстве, ведь иностранные рабочие – это чаще всего граждане бывшего СССР. Они привлекаются к сезонным работам вроде сбора урожая, где требуется много ручного труда. На эти работы раньше приглашали студентов, живущих вокруг сельхозпредприятий людей. Сейчас персонал сельхозпредприятий поменьше, как и жителей вокруг них. Вот в грудининском колхозе имени Ленина проблему решают за счет приглашения москвичей летом на сбор урожая клубники за долю этого урожая. Так что практика привлечения сезонной рабочей силы есть, но сокращение сельского населения в России привело к росту иностранных рабочих, чаще всего выходцев из бывшего СССР, еще приглашают такую летучую рабочую силу, как китайцев, корейцев, кого найдут», - рассказал Холод.

По словам бывшего замминистра, проблема дефицита сезонной рабочей силы в агросекторе в каждом регионе решается по-своему. Если вокруг сельхозпроизводств есть города, оттуда можно привлечь людей, в других местах таких точек концентрации населения нет, отметил он.

«Если будет затруднено привлечение людей, возникнет дефицит. Привлекать россиян на эти работы сложно не только по причине низкой зарплаты, но и по причине сезонности этих работ. Россияне в сельском хозяйстве работают, но предпочитают более стабильные и квалифицированные рабочие места. Решить проблему можно ростом зарплат для привлечения местных жителей на сезонные работы, однако это тут же скажется на себестоимости продукции. Выше некоторой цены эту продукцию просто никто не купит», - рассказал эксперт.

В середине января президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться к 1 марта с вопросом привлечения трудовых мигрантов на российские стройки.

Глава комитета по труду и соцполитике нижней палаты Ярослав Нилов в эфире НСН перечислил причины, по которым возникла нехватка трудовых ресурсов.

