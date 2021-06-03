Агроном рассказал, как распознать качественную клубнику
В российских магазинах появилась свежая клубника.
Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на агронома Владимира Викулова, лучше всего покупать эту ягоду собранную утром этого же дня. «Качество продукции критически важно, потому что клубника — одна из самых скоропортящихся ягод, счет идет на часы», — сказал он. Эксперт порекомендовал оценивать визуально качество ягод: это их целостность, отсутствие вмятин и соответствующая упаковка.
Викулов советует купить крупную ягоду с сохранившемся цветоложем — зеленой чашечкой у ягоды. Оно выполняет защитную функцию, помогая плоду дольше сохранить свои товарные качества.
Чтобы купить вкусную и ароматную клубнику в магазинах или на рынках, надо помнить о двух важных правилах, сообщает радио Sputnik со ссылкой на агронома Михаила Воробьева.
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