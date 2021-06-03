Агроном рассказал, как распознать качественную клубнику

В российских магазинах появилась свежая клубника.

В российских магазинах появились турецкая клубника и виноград

Как сообщает «Москва 24» со ссылкой на агронома Владимира Викулова, лучше всего покупать эту ягоду собранную утром этого же дня. «Качество продукции критически важно, потому что клубника — одна из самых скоропортящихся ягод, счет идет на часы», — сказал он. Эксперт порекомендовал оценивать визуально качество ягод: это их целостность, отсутствие вмятин и соответствующая упаковка.

Викулов советует купить крупную ягоду с сохранившемся цветоложем — зеленой чашечкой у ягоды. Оно выполняет защитную функцию, помогая плоду дольше сохранить свои товарные качества.

Чтобы купить вкусную и ароматную клубнику в магазинах или на рынках, надо помнить о двух важных правилах, сообщает радио Sputnik со ссылкой на агронома Михаила Воробьева.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Ягоды
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры