Сергунина: в столичном детском технопарке создали ИТ-коворкинг для молодежи
В детском технопарке «Байтик» начал работу молодежный ИТ-коворкинг. Проект реализован на средства гранта мэра Москвы «Москва — добрый город». Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям «Графический и веб-дизайн», «Программирование», «Инженерное дело».
Обучение по этим программам там прошли больше 400 школьников, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, добавив, что в коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы. Помогут им в этом специалисты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга.
Коворкинг рассчитан на учеников 8–11-х классов — выпускников «Байтика». Юные специалисты при поддержке наставников смогут реализовать заказы, в том числе коммерческие.
Речь идет о создании сайтов, приложений, прототипов деталей и сувениров с помощью 3D-технологий, изготовление печатной продукции. Для продвижения своих услуг участники запустили свой собственный сайт.
На данный момент в Москве работает 18 детских технопарков.
Ранее Наталья Сергунина сообщила, что детский технопарк «Альтаир» включен в перечень федеральных инновационных площадок.
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