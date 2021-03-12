Сергунина: в столичном детском технопарке создали ИТ-коворкинг для молодежи

В детском технопарке «Байтик» начал работу молодежный ИТ-коворкинг. Проект реализован на средства гранта мэра Москвы «Москва — добрый город». Площадка создана для выпускников технопарка по направлениям «Графический и веб-дизайн», «Программирование», «Инженерное дело».

Обучение по этим программам там прошли больше 400 школьников, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, добавив, что в коворкинге они смогут выполнить свои первые заказы. Помогут им в этом специалисты в области инженерного моделирования, дизайна, маркетинга.

Соревнования по робототехнике среди детей и подростков пройдут в столичном «Технограде» 13-14 марта

Коворкинг рассчитан на учеников 8–11-х классов — выпускников «Байтика». Юные специалисты при поддержке наставников смогут реализовать заказы, в том числе коммерческие.

Речь идет о создании сайтов, приложений, прототипов деталей и сувениров с помощью 3D-технологий, изготовление печатной продукции. Для продвижения своих услуг участники запустили свой собственный сайт.

На данный момент в Москве работает 18 детских технопарков.

Ранее Наталья Сергунина сообщила, что детский технопарк «Альтаир» включен в перечень федеральных инновационных площадок.

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ФОТО: Flickr // Mindaugas Danys
ТЕГИ:ШкольникиМосква
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