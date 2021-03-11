Соревнования по робототехнике среди детей и подростков пройдут в столичном «Технограде» 13-14 марта
Региональные отборочные соревнования по робототехнике First Lego League впервые пройдут в инновационно-образовательном комплексе «Техноград» 13 и 14 марта. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.
Ранее соревнования проводились отдельно для Москвы и Подмосковья, однако в этом году состязания объединят жителей столицы и области.
Как отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, масштаб региональных чемпионатов растет: в прошлом году в них участвовали три команды, в этот же раз зарегистрировались 45 коллективов.
«Тема предстоящего турнира - спорт и здоровый образ жизни. Роботу каждой из команд нужно будет пройти по беговой дорожке, поднять штангу, забросить мяч в баскетбольное кольцо и выполнить другие непростые задания», — добавила Сергунина.
Соревнования по робототехнике будут проводиться в три этапа. В пятницу, 12 марта, состоится регистрация участников, расстановка и тренировки, днем позже — торжественное открытие, презентация коллективов и начало состязаний.
В воскресенье, 14 марта, соревнования роботов продолжатся, а далее участников ожидает подведение итогов и награждение. Занявшие призовые места команды в апреле представят Москву в финале всероссийского чемпионата в Нижнем Новгороде.
Как уточняет пресс-служба мэра Москвы, в чемпионате примут участие дети и подростки от 6 до 16 лет, представляющие городские школы, центры дополнительного образования, центры молодежного инновационного творчества и детские технопарки, в том числе, «Мосгормаш», «Москва» и «Наукоград» Московского финансово-юридического университета.
Кроме того, вне конкурсной программы проверят свои силы гости отборочного этапа, коллективы из Красноярска, Сочи, Таганрога и Вологды.
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