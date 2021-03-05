Сергунина: Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки

Детский технопарк «Альтаир» включили в перечень федеральных инновационных площадок. Об этом на официальном сайте мэра Москвы сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Она сообщила, что в Москве уже открылись 18 детских технопарков. «Альтаир» специализируется на новых технологиях. Обучение в нем прошли более 10 тысяч учеников.

По словам Сергуниной, статус федеральной инновационной площадки получают организации, которые реализуют инновационные проекты или программы, значимые для развития системы образования России.

Заммэра рассказала, что «Альтаир» включает в себя три кластера лабораторий: информационных технологий, радиоэлектроники и биомедицинских технологий. Также ученики «Альтаира» могут бесплатно пройти обучение по экономическим дисциплинам.





