Санкт-Петербург получил 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

Власти уточнили, что в соответствии с обновленными методическими рекомендациями Минздрава однокомпонентный «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для «вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19».

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации, отмечает RT. Глава города призвал переболевших коронавирусом и привившихся ранее пройти ревакцинацию и повысить уровень защиты от инфекции.

На минувшей неделе стало известно, что на складах Петербурга закончилась вакцина «Спутник Лайт», о сроках поставки новой партии препарата не сообщалось. Минздрав пообещал решить проблему с наличием вакцины в ближайшую неделю.

