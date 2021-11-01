Санкт-Петербург получил 100 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»
Партия вакцины «Спутник Лайт» в количестве 100 тысяч доз поступила на фармбазу Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба администрации города.
Власти уточнили, что в соответствии с обновленными методическими рекомендациями Минздрава однокомпонентный «Спутник Лайт» рекомендовано использовать для «вакцинации пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19, спустя 6 месяцев или вакцинированных ранее (более 6 месяцев) любой вакциной для профилактики COVID-19».
Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации, отмечает RT. Глава города призвал переболевших коронавирусом и привившихся ранее пройти ревакцинацию и повысить уровень защиты от инфекции.
На минувшей неделе стало известно, что на складах Петербурга закончилась вакцина «Спутник Лайт», о сроках поставки новой партии препарата не сообщалось. Минздрав пообещал решить проблему с наличием вакцины в ближайшую неделю.
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