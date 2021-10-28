В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт»

Комитет здравоохранения Санкт-Петербурга заявил, что в городе закончилась вакцина от коронавируса «Спутник Лайт», сообщает РБК.

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В ведомстве отметили, что препарат по регионам распределяет Министерство здравоохранения, от которого и зависят объёмы и сроки поставок.

«Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет», — ответили в комитете на жалобы граждан в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее председатель Госдумы Вячеслва Володин заявил, что депутатам нижней палаты парламента и их помощникам следует сделать прививки от COVID-19, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусСпутник VСанкт-ПетербургВакцинацияВакцина
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