В Санкт-Петербурге закончилась вакцина «Спутник Лайт»

В ведомстве отметили, что препарат по регионам распределяет Министерство здравоохранения, от которого и зависят объёмы и сроки поставок.

«Вакцины «Спутник Лайт» на сегодня на складе нет. Информации о сроках поставки следующей партии вакцины пока нет», — ответили в комитете на жалобы граждан в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее председатель Госдумы Вячеслва Володин заявил, что депутатам нижней палаты парламента и их помощникам следует сделать прививки от COVID-19, сообщает «Свободная пресса».

