С декабря 2023 года от обстрелов в Белгороде повреждены 1750 жилых помещений
С 29 декабря 2023 года из-за обстрелов повреждения в Белгороде получили 1750 жилых помещений, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале. Он уточнил, что объемы пострадавшего жилья увеличились из-за последних атак.
В настоящее время, по словам Демидова, власти занимаются восстановлением поврежденных квартир и частных домов. В основном это жилье, пострадавшее при обстреле 15 февраля. В этот день системы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 14 ракет, выпущенных с помощью РСЗО RM-70 Vampire («Вампир»). В результате погибли семь человек, почти два десятка жителей были ранены.
По словам мэра, в первую очередь власти Белгорода занимаются остеклением, в целом работы выполняются «очень оперативно».
Ранее мэр сообщил, что директорам всех школ Белгорода выдадут дивизионные аптечки на 20 человек.
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