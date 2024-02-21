С декабря 2023 года от обстрелов в Белгороде повреждены 1750 жилых помещений

В настоящее время, по словам Демидова, власти занимаются восстановлением поврежденных квартир и частных домов. В основном это жилье, пострадавшее при обстреле 15 февраля. В этот день системы ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 14 ракет, выпущенных с помощью РСЗО RM-70 Vampire («Вампир»). В результате погибли семь человек, почти два десятка жителей были ранены.

По словам мэра, в первую очередь власти Белгорода занимаются остеклением, в целом работы выполняются «очень оперативно».

Ранее мэр сообщил, что директорам всех школ Белгорода выдадут дивизионные аптечки на 20 человек.

