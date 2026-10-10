В Голой Пристани из-за атаки ВСУ полностью сгорел Свято-Духовский храм

Свято-Духовский храм в городе Голая Пристань Херсонской области сгорел в результате атаки ВСУ. Об этом заявил помощник управлявшего Садовской епархией, протоиерей Николай Калиниченко.

Здание сгорело полностью после прилета.

«Это центральный храм Голопристанского округа, который пережил наводнение после разрушения Каховской ГЭС, но, к сожалению, не пережил огонь. Сгорела вся утварь, все богослужебные книги... В ближайшее время восстановить храм невозможно», - рассказал Калиниченко в беседе с ТАСС.

По его словам, епархия подберет подходящее помещение в городе для поддержки прихода и богослужений.

Ранее в Никифоровском округе Тамбовской области храм святителя Николая Чудотворца загорелся в результате атаки ВСУ.

