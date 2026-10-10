Россиянин Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Шанхае
Российский спортсмен Даниил Медведев прошел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Шанхае.
Во втором круге россиянин обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, Медведев одержал победу со счетом 4:6, 6:4, 6:3.
На следующем этапе россиянин встретится с победителем матча между аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри и чехом Далибором Сврчиной.
Даниил Медведев занимает 6-ю строчку рейтинга ATP. Ранее теннисиста дисквалифицировали в полуфинале турнира ассоциации в Пекине за попадание мячом в глаз болельщику.
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