Россиянин Медведев вышел в третий круг теннисного турнира в Шанхае

Российский спортсмен Даниил Медведев прошел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Шанхае.

Теннисист Медведев навестил в больнице болельщика, в которого попал мячом

Во втором круге россиянин обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа, Медведев одержал победу со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

На следующем этапе россиянин встретится с победителем матча между аргентинцем Томасом Мартином Этчеверри и чехом Далибором Сврчиной.

Даниил Медведев занимает 6-ю строчку рейтинга ATP. Ранее теннисиста дисквалифицировали в полуфинале турнира ассоциации в Пекине за попадание мячом в глаз болельщику.

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ФОТО: EPA / ТАСС
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