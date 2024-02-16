Директорам белгородских школ выдадут дивизионные аптечки
Директорам всех школ Белгорода выдадут дивизионные аптечки на 20 человек, написал в своем Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.
По его словам, директорам школ передадут аптечки в максимальной комплектации. Они собраны так, чтобы можно было оказать помощь десяткам людей в разных ситуациях, отметил Демидов.
Мэр напомнил, что 19 февраля в школах Белгорода возобновятся очные занятия. Власти оборудовали укрытия, оклеили окна бронепленкой и проработали безопасные маршруты до дома, рассказал чиновник.
ВСУ днем 15 февраля нанесли удар по Белгороду. Жертвами атаки стали семь человек, пострадали 19. Российские силы противовоздушной обороны сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня «Вампир», напоминает «Радиоточка НСН».
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