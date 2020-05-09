Российский миллиардер попросил четырех губернаторов поскорей ввести карантин

Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев пояснил, что просьба Мордашова обусловлена его заинтересованностью в социальной стабильности регионов, в которых представлена компания.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 198 676 человек. Рост за сутки составил около 11 тысяч случаев.



