Российский миллиардер попросил четырех губернаторов поскорей ввести карантин

Крупнейший акционер сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» Алексей Мордашов посоветовал главам четырех регионов России ввести карантинные меры.

Как сообщает РБК, речь идет о субъектах, в которых работают предприятия «Северстали»: Вологодской и Мурманской областях, республике Коми и Карелии.

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Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев пояснил, что просьба Мордашова обусловлена его заинтересованностью в социальной стабильности регионов, в которых представлена компания.

По последним данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России число зараженных новой коронавирусной инфекцией увеличилось до 198 676 человек. Рост за сутки составил около 11 тысяч случаев.


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ФОТО: Алексей Дружинин//РИА Новости
ТЕГИ:РегионыКарантин
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