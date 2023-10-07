Российская ПВО сбила три «Точки-У» над Белгородской областью

«Над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО сбиты три тактические ракеты «Точка-У». ... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал он в Telegram-канале 7 октября.

Оперативные службы выясняют последствия ракетного удара ВСУ на земле, уточнил глава региона.

Ранее Гладков сообщил, что более 20 домов, три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания, автомобиль и автобус повреждены после обстрела со стороны Украины Шебекинского округа.

