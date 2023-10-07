Российская ПВО сбила три «Точки-У» над Белгородской областью
Три тактические ракеты «Точка-У» сбили силы ПВО России над Белгородом и Новооскольским городским округом. По предварительным данным, жертв и разрушений нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Новооскольским городским округом системами ПВО сбиты три тактические ракеты «Точка-У». ... По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», - написал он в Telegram-канале 7 октября.
Оперативные службы выясняют последствия ракетного удара ВСУ на земле, уточнил глава региона.
Ранее Гладков сообщил, что более 20 домов, три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания, автомобиль и автобус повреждены после обстрела со стороны Украины Шебекинского округа.
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