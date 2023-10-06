Более 20 домов повреждены в Белгородской области после атаки ВСУ

Более 20 домов, три торговых объекта, инфраструктурное и административное здания, автомобиль и автобус повреждены после обстрела со стороны Украины Шебекинского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

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По его словам, в четверг 5 октября со стороны ВСУ по шести приграничным муниципалитетам было выпущено 119 снарядов, три устройства были сброшены с дрона.

Кроме того, над регионом удалось сбить пять украинских БПЛА, а село в Белгородском районе подверглось атаке дрона-камикадзе. По данным Гладкова, пострадавших среди мирного населения нет.

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Фото: https://t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ВСУАтакаБелгородская область

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