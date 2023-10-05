Над Белгородом и Белгородским районом сбили шесть беспилотников
5 октября 202323:41
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Сбито шесть беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил губернатор.
Вечером 5 октября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Курской областью. По информации Минобороны, атака предотвращена около 20:30 мск, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru