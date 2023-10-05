Над Белгородом и Белгородским районом сбили шесть беспилотников

Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Сбито шесть беспилотников. По предварительным данным, пострадавших нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - отметил губернатор.

Вечером 5 октября силы противовоздушной обороны сбили беспилотник над Курской областью. По информации Минобороны, атака предотвращена около 20:30 мск, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиБелгород

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