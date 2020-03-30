Режим самоизоляции введен в Липецкой области

Губернатор в своих официальных аккаунтах в соцсетях призвал липчан оставаться дома, так как в области продолжает расти количество заболевших. В настоящий момент их количество составляет 7 человек, еще 23 госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию. Также Артамонов отметил, что из-за халатности некоторых заболевших количество инфицированных увеличивается, поэтому он принял меры, схожие с теми, что приняты в столице.

По словам главы области, общественный транспорт будет действовать для тех, кто продолжает работать в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина. Не будут ограничены проезд на личном транспорте, покупка продуктов и товаров первой необходимости, а также посещение медучреждения для экстренной помощи. Можно будет выгуливать домашних питомцев, выкидывать бытовые отходы и отходить от места проживания на расстояние 100 метров. Ранее карантин был введен в Свердловской, Ульяновской областях, в Татарстане. Ленинградская область вслед за Москвой и Подмосковьем ограничила передвижение граждан.



