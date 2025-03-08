ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области

Трамп заявил, что США легче решать вопрос об урегулировании российско-украинского конфликта с Россией Россия встревожена резким обострением ситуации в Сирии В марте на Черном море начнутся более серьезные выбросы на берег нефтепродуктов Разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России составляет 40 тысяч рублей