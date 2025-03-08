ПВО отразила атаку беспилотников в Ростовской области
8 марта 202505:55
Атаку беспилотников отразили в Ростовской области, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь. Об этом он написал в Telegram-канале.
Как уточнил врио губернатора, силы и средства ПВО пресекли удары в Миллеровском и Чертковском районах.
«По предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет», — написал Слюсарь.
Ночью 7 марта над Ростовской областью уничтожили беспилотник ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru