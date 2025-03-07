Режим повышенной готовности ввели в Ростовской области

На фоне воздушных тревог режим повышенной готовности ввели в Ростовской области. Об этом заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Над территорией России сбили 39 украинских беспилотников

Чиновник отметил жалобы жителей региона на отсутствие уведомлений о ракетной опасности. Он призвал жителей региона скачать специальное приложение МЧС, чтобы оперативно получать информацию.

Ранее почти 40 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
ТЕГИ:МЧС РФРостовская Область

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