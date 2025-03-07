Над территорией России сбили 39 украинских беспилотников
Почти 40 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39... летательных аппаратов», - указали в ведомстве.
Уточняется, что 14 дронов ликвидировали над Крымом, 12 – над Черным морем, семь – над Курской областью, еще три – над Азовским морем. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Ростовской, Белгородской, Орловской областях.
Ранее в Воронежской области нейтрализовали один украинский БПЛА, повреждения получило одно здание, пишет 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над территорией России сбили 39 украинских беспилотников
- В России предложили заменить праздник 8 марта Днем жен-мироносиц
- В ЕС предложили создать «небесный щит» для защиты Украины
- Пентагон: Трамп будет помогать Украине, когда она докажет стремление к миру
- Калюжный пообещал следствию пойти в армию
- SpaceX потеряла связь со Starship во время тестового полета
- Трамп подписал указ о стратегическом резерве биткоина
- Тарифы ЖКХ в июле увеличатся до 15%
- Сторонники Асада начали восстание против новых сирийских властей
- Грузия выразила сожаление о возобновлении работы аэропорта Сухума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru