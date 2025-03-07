Над территорией России сбили 39 украинских беспилотников

Почти 40 украинских беспилотников нейтрализовали над территорией России. Об этом сообщает Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39... летательных аппаратов», - указали в ведомстве.

Уточняется, что 14 дронов ликвидировали над Крымом, 12 – над Черным морем, семь – над Курской областью, еще три – над Азовским морем. Кроме того, по одному беспилотнику сбили в Ростовской, Белгородской, Орловской областях.

Ранее в Воронежской области нейтрализовали один украинский БПЛА, повреждения получило одно здание, пишет 360.ru.


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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:РегионыПВОБеспилотникиМинобороны

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