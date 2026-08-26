Бунт против ТЦК и военкомов начался в украинском Тернополе
На Украине началась массовая потасовка и шествие с криками «Позор!», сообщает Telegram-канал Baza.
Это произошло после конфликта жителей города с сотрудниками ТЦК (аналог военкоматов). Конфликт случился во время попытки силой задержать мужчину в одном из жилых домов. На место собрались прохожие и соседи — вскоре началась потасовка. Несколько сотрудников ТЦК получили травмы, а их служебный автомобиль разбили.
Для помощи силовикам прибыли полиция, спецназ и военная техника. Одного из сотрудников ТЦК пришлось эвакуировать из повреждённой машины. Всё это время люди скандировали «Позор!».
После отъезда силовиков жители продолжили протест и прошли колонной по улицам города.
Ранее бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что ТЦК усиливают принудительную мобилизацию из-за нехватки солдат и огромных потерь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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