ВШЭ: Восстановить логистические центры маркетплейсов будет нетрудно
Восстановить поврежденные от ударов логистические центры маркетплейсов будет нетрудно, сообщил на «Радио РБК» научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов.
По его словам, эффект атак по маркетплейсам «будет менее глубоким, менее болезненным для экономики, чем атаки на НПЗ». Для того чтобы восстановить нефтеперерабатывающие заводы, нужно больше денег и времени.
Научрук ВШЭ не считает, что прогноз относительно платформенного будущего российской экономики «сломался». Доля маркетплейсов в экономике выросла до 8,5%. По итогам 2026 года, по словам Кузьминова, доля платформ в ВВП России составит около 10%.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ударами по складам маркетплейсов Украина открыла ящик Пандоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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