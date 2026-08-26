ВШЭ: Восстановить логистические центры маркетплейсов будет нетрудно

Восстановить поврежденные от ударов логистические центры маркетплейсов будет нетрудно, сообщил на «Радио РБК» научный руководитель ВШЭ Ярослав Кузьминов.

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По его словам, эффект атак по маркетплейсам «будет менее глубоким, менее болезненным для экономики, чем атаки на НПЗ». Для того чтобы восстановить нефтеперерабатывающие заводы, нужно больше денег и времени.

Научрук ВШЭ не считает, что прогноз относительно платформенного будущего российской экономики «сломался». Доля маркетплейсов в экономике выросла до 8,5%. По итогам 2026 года, по словам Кузьминова, доля платформ в ВВП России составит около 10%.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ударами по складам маркетплейсов Украина открыла ящик Пандоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Щербак
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