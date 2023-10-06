Пушилин распорядился создать штаб обороны ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин поручил создать штаб обороны республики. Об этом говорится в документе, опубликованном на его сайте.
Также будут созданы местные штабы территориальной обороны городских и муниципальных округов республики. Пушилин поручил утвердить состав и положение штабов.
Указ вступает в силу со дня подписания.
В эфире телеканала «Россия 24» Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать еще одно наступление в октябре. Он обратил внимание на переброску резервов противника на ореховском и угледарском направлениях, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru