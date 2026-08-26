Власти РФ намерены продлить запрет экспорта дизтоплива до конца сентября

Там указали, что возможность экспорта будет зависеть от топливного баланса, объемов производства и запасов, а также динамики внутреннего спроса. По данным ведомства, сейчас ситуация с обеспечением внутреннего рынка дизельным топливом стабильная. После ограничения экспорта дополнительные объемы направили на внутренний рынок.

Приоритетной задачей в Минэнерго назвали полное обеспечение внутренней потребности в топливе, включая сельхозпроизводителей на время сезонных полевых работ.

Ранее стало известно, что бензин АИ-95 пропал с 80% АЗС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

