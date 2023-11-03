В ДНР уничтожили пункт управления дронами ВСУ и склад с боеприпасами
Артиллерия уничтожила пункт управления беспилотниками и склад с боеприпасами ВСУ на Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев.
«Артиллерия ... поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского», — указал руководитель пресс-центра.
Также российские военные нанесли огневое поражение по пункту управления украинской 67-й механизированной бригады близ Серебрянки, отмечает телеканал «360». Были задействованы артиллерия, штурмовая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска.
На этом участке фронта в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили две 155-мм самоходные артиллерийские установки Krab, 152-мм гаубицу Д-20, гаубицу M-777, пишет «Свободная пресса».
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