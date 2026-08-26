Два человека погибли при падении беспилотника на дом в Липецкой области

По его словам, ещё две женщины получили травмы, их госпитализировали. На месте работают экстренные службы, там же находится глава Липецкого округа Давид Тодуа.

Ранее на Кубани при атаке БПЛА погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

