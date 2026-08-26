Два человека погибли при падении беспилотника на дом в Липецкой области

Два человека, среди которых 14-летний подросток, погибли при падении беспилотника ВСУ на частный дом в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

В Краснодаре число пострадавших при атаке БПЛА выросло до 12

По его словам, ещё две женщины получили травмы, их госпитализировали. На месте работают экстренные службы, там же находится глава Липецкого округа Давид Тодуа.

Ранее на Кубани при атаке БПЛА погибли два человека, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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